La Riserva Ticino Val Grande Verbano ospiterà il Meeting nazionale Mab Unesco 2027

La Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano ospiterà nel 2027 l’VIII Meeting nazionale delle Riserve della Biosfera Mab Unesco. La decisione del Comitato tecnico nazionale rappresenta un importante riconoscimento per il Piemonte e la Lombardia e valorizza un territorio che si estende a cavallo tra le due regioni, unendo un patrimonio straordinario di paesaggi, biodiversità, storia, cultura e tradizioni. Un risultato che arriva a poche settimane dagli Stati Generali dei Territori Mab Unesco del Piemonte, organizzati il 12 settembre a Stresa dall’Assessorato regionale alla Cultura, con il supporto della Fondazione Agrion e la collaborazione delle tre Riserve piemontesi: Ticino Val Grande Verbano, Monviso e Collina Po.

"La scelta della Riserva Ticino Val Grande Verbano per ospitare il Meeting nazionale del 2027 rappresenta un risultato importante per il Piemonte e una grande opportunità per valorizzare i nostri territori, le loro eccellenze e il patrimonio naturale e culturale che custodiscono. È un riconoscimento che testimonia il valore del lavoro di squadra e della capacità di fare rete tra istituzioni, amministratori e comunità locali – dichiara Marina Chiarelli, assessore alla cultura della regione Piemonte –. Desidero sottolineare la preziosa collaborazione con la collega Francesca Caruso, assessore alla cultura di regione Lombardia, con la quale condividiamo l’impegno per la valorizzazione di questa straordinaria Riserva che unisce le nostre due regioni. Un ringraziamento particolare va anche ad Alessandro Marchese, sindaco di Borgo Ticino e vicepresidente della Riserva, per il lavoro e l’impegno portati avanti insieme agli altri amministratori e a tutti i soggetti coinvolti. È proprio questa capacità di costruire relazioni, mettere in comune competenze e lavorare per obiettivi condivisi che permette ai territori di raggiungere risultati importanti".

Questo riconoscimento rafforza anche il percorso avviato lo scorso settembre a Stresa con gli Stati Generali dei Territori Mab Unesco del Piemonte, un appuntamento che ha rappresentato un momento importante di confronto e di costruzione di una strategia comune. "Il Meeting del 2027 sarà un’occasione per dare visibilità nazionale al Novarese e al Verbano Cusio Ossola, insieme ai territori lombardi che condividono questa Riserva. Vogliamo che questo appuntamento rappresenti un’opportunità concreta per le nostre comunità, per promuovere nuove progettualità e rafforzare una rete capace di generare valore anche oltre il 2027. Fare sistema significa proprio questo: mettere insieme le energie migliori dei territori e trasformare un patrimonio condiviso in nuove prospettive di crescita", conclude Chiarelli.

Le tre Riserve della Biosfera Mab Unesco del Piemonte interessano complessivamente circa 740mila ettari, pari a quasi il 30% del territorio regionale, e coinvolgono oltre 250 comuni piemontesi. Un sistema territoriale che supera i confini regionali e nazionali: la Riserva Ticino Val Grande Verbano si estende tra Piemonte e Lombardia, mentre quella del Monviso coinvolge anche la Francia. La Riserva Ticino Val Grande Verbano comprende oltre 200 comuni distribuiti tra le province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Varese, Milano e Pavia e coinvolge quattro importanti realtà naturalistiche: il Parco lombardo della Valle del Ticino, il Parco regionale Campo dei Fiori, le Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e il Parco nazionale della Val Grande. Il Meeting nazionale del 2027 riunirà rappresentanti delle Riserve della Biosfera italiane, istituzioni e realtà territoriali per condividere esperienze, progetti e strategie dedicate alla tutela della biodiversità, alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo sostenibile. Per il Piemonte, l’appuntamento rappresenterà un’occasione per consolidare il percorso avviato con gli Stati Generali di Stresa e rafforzare la collaborazione istituzionale con regione Lombardia, promuovendo un modello di valorizzazione del patrimonio Unesco fondato sul lavoro di squadra, sulla partecipazione delle comunità e sulla capacità di costruire strategie condivise di sviluppo.