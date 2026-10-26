Volley, MUSA 2mila8 Domodossola non si ferma: netto 3-0 al Koala Fontaneto

Prosegue nel migliore dei modi il campionato del MUSA 2mila8volley Domodossola, che conquista la seconda vittoria consecutiva superando in trasferta il Koala Fontaneto con un netto 3-0. Dopo il successo all'esordio contro il San Rocco Novara, gli ossolani si confermano protagonisti di un ottimo avvio di stagione, imponendosi in meno di un'ora con i parziali di 25-8, 25-16 e 25-14.

Una gara praticamente a senso unico, nella quale la formazione allenata da coach Cova ha dimostrato superiorità in tutti i fondamentali, lasciando poco spazio ai tentativi di reazione dei padroni di casa.

Rispetto alla prima giornata, il tecnico ossolano apporta alcune modifiche alla formazione iniziale, schierando il neoacquisto Tarantello in banda insieme a De Grandis. La diagonale palleggiatore-opposto è composta da Boschi e Borghini, con Sirocchi e Fanelli al centro e Scarpati nel ruolo di libero.

Il primo set vede Domodossola prendere immediatamente il controllo del gioco, costruendo un vantaggio consistente e chiudendo senza difficoltà sul 25-8. Nel secondo parziale il Koala Fontaneto prova a opporre maggiore resistenza, ma a metà frazione gli ossolani accelerano nuovamente, allungando fino al 25-16. Nel corso del set trova spazio anche il giovane Anderlini, classe 2009, al debutto stagionale in Serie D.

Copione simile nella terza frazione, con il MUSA 2mila8volley subito avanti nel punteggio. Sul 6-11 coach Cova inserisce Saclusa in regia e Borgnis come opposto, senza che la squadra perda efficacia. Il 25-14 conclusivo sancisce il secondo successo stagionale.

Due partite, sei set vinti e nessuno perso: il bilancio delle prime giornate conferma le qualità di una formazione che punta a recitare un ruolo importante nel campionato. Le prime due avversarie sono state superate con autorità, ma il percorso è ancora lungo e serviranno continuità e concentrazione per affrontare impegni più impegnativi.

Il prossimo appuntamento rappresenterà infatti un banco di prova significativo per gli ossolani. Domenica 1° novembre alle 17.30, al Palaraccagni del Liceo Spezia di Domodossola, arriverà il Reba Volley di Torino, avversario che permetterà di valutare ulteriormente le ambizioni della squadra.

La società invita tifosi e appassionati di pallavolo a sostenere la formazione ossolana nella prima importante sfida casalinga di questa stagione.