Santa Maria Maggiore, tornano i Mercatini di Natale: oltre 200 espositori dal 6 all'8 dicembre

Santa Maria Maggiore si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Da domenica 6 a martedì 8 dicembre il borgo della Valle Vigezzo ospiterà la 27ª edizione dei Mercatini di Natale, con oltre 200 espositori distribuiti lungo le vie e le piazze del centro storico.

Le caratteristiche bancarelle dal tettuccio rosso e gli chalet proporranno un'ampia selezione di prodotti artigianali, tra presepi, candele, ricami, tessuti, decorazioni natalizie, oggetti in legno, vetri soffiati e porcellane dipinte a mano. Non mancheranno le specialità gastronomiche del territorio, con particolare attenzione alle produzioni locali.

I mercatini saranno visitabili gratuitamente dalle 9.30 alle 18.30, lungo un percorso che attraverserà il cuore del paese, trasformato per l'occasione in un villaggio natalizio grazie agli addobbi e alle illuminazioni.

L'atmosfera delle feste arriverà già sabato 5 dicembre con "Aspettando il Mercatino", l'evento inaugurale organizzato dal Comune e dalla Pro Loco. A partire dalle 18, piazza Risorgimento ospiterà uno spettacolo con le artiste della compagnia Circus Angels e la cantante Cinzia Ricci.

La serata proporrà lo show luminoso "Share the Light", esibizioni aeree, giochi di fuoco e un percorso musicale dedicato al Natale. Previsti anche effetti scenografici sul tetto di Villa Antonia, realizzati dal team GFG Group.

Durante le tre giornate dei mercatini saranno inoltre proposte attività per i bambini, allestimenti natalizi e occasioni per scoprire il patrimonio culturale di Santa Maria Maggiore. I visitatori potranno approfittarne per conoscere la Casa del Profumo Feminis-Farina, la Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini e il Museo dello Spazzacamino.

Tra le attrazioni dedicate alle famiglie tornerà anche la Casa di Babbo Natale in piazza Gennari, dove i più piccoli potranno vivere l'atmosfera delle feste e lasciare le proprie letterine.

Per raggiungere il paese, gli organizzatori consigliano di utilizzare la Ferrovia Vigezzina-Centovalli, con collegamenti da Domodossola e Locarno, evitando così le difficoltà legate al traffico e ai parcheggi durante le giornate di maggiore affluenza.

Il programma completo e le informazioni aggiornate sull'evento sono disponibili sul sito ufficiale dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore.