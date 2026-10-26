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Domodossola | 26 ottobre 2026, 14:15

Festa d’Autunno, 700 razioni di polenta e cinque quintali di castagne

Grande partecipazione in piazza Mercato per la 29ª edizione della manifestazione organizzata da Oscella Felix, tra sapori della tradizione e prodotti a chilometro zero

Settecento razioni di polenta e cinque quintali di castagne per la 29ª edizione della Festa d’Autunno, che si è svolta ieri, domenica 25 ottobre, in piazza Mercato a Domodossola. L'appuntamento, organizzato dall’associazione culturale Oscella Felix con il patrocinio del Comune, ha richiamato numerosi cittadini e visitatori nel cuore della città per una giornata dedicata ai sapori e alle tradizioni autunnali.

Protagonista della manifestazione è stata ancora una volta la gastronomia tipica del territorio. A partire dalle 11.30 è stata distribuita la polenta, accompagnata da spezzatino, salamino e gorgonzola, mentre nel pomeriggio è stato il turno delle castagne e degli immancabili stinchett. Non è mancato il vin brulè, particolarmente apprezzato in questa stagione.

La piazza si è trasformata per l'occasione in un luogo di incontro e convivialità, con tavoli all'aperto per consentire ai partecipanti di gustare le specialità preparate dai volontari. Spazio anche all'iniziativa “Lo zero che conta”, con bancarelle dedicate ai prodotti a chilometro zero e alla sostenibilità ambientale, per valorizzare le produzioni locali. Un bilancio positivo per gli organizzatori di Oscella Felix, che con questa 29ª edizione hanno rinnovato uno degli appuntamenti tradizionali dell'autunno domese.

Redazione

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