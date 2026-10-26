Festa d’Autunno, 700 razioni di polenta e cinque quintali di castagne

Settecento razioni di polenta e cinque quintali di castagne per la 29ª edizione della Festa d’Autunno, che si è svolta ieri, domenica 25 ottobre, in piazza Mercato a Domodossola. L'appuntamento, organizzato dall’associazione culturale Oscella Felix con il patrocinio del Comune, ha richiamato numerosi cittadini e visitatori nel cuore della città per una giornata dedicata ai sapori e alle tradizioni autunnali.

Protagonista della manifestazione è stata ancora una volta la gastronomia tipica del territorio. A partire dalle 11.30 è stata distribuita la polenta, accompagnata da spezzatino, salamino e gorgonzola, mentre nel pomeriggio è stato il turno delle castagne e degli immancabili stinchett. Non è mancato il vin brulè, particolarmente apprezzato in questa stagione.

La piazza si è trasformata per l'occasione in un luogo di incontro e convivialità, con tavoli all'aperto per consentire ai partecipanti di gustare le specialità preparate dai volontari. Spazio anche all'iniziativa “Lo zero che conta”, con bancarelle dedicate ai prodotti a chilometro zero e alla sostenibilità ambientale, per valorizzare le produzioni locali. Un bilancio positivo per gli organizzatori di Oscella Felix, che con questa 29ª edizione hanno rinnovato uno degli appuntamenti tradizionali dell'autunno domese.