Premosello Chiovenda, oggi a Colloro torna Lo Pan Ner tra antichi forni, sapori e tradizioni

Una giornata alla scoperta delle tradizioni contadine, dei sapori locali e degli antichi forni di comunità. Oggi, domenica 25 ottobre, a Colloro, frazione di Premosello Chiovenda, torna Lo Pan Ner, la festa transfrontaliera dedicata ai pani delle Alpi. Nonostante le previsioni di maltempo, la manifestazione è confermata, con alcune modifiche rispetto al programma iniziale.

L'appuntamento prende il via alle 9 nella piazza del Circolo con la battitura della segale, accompagnata da un tè di benvenuto e biscotti preparati con questo cereale. Alle 10.30 è prevista la sfornata del pane di segale al forno di comunità del Piensc, riattivato dopo 23 anni grazie al progetto "Segalé" e a Lo Pan Ner.

La giornata proseguirà attraverso un percorso articolato in sei tappe, tra degustazioni, visite e momenti dedicati alla cultura locale. Dalle 11.30, al parcheggio del Circolo, spazio all'aperitivo e al pranzo con prodotti della Valsesia, polenta accompagnata da diverse specialità e formaggi del territorio.

Alle 12.30, al forno Ca' du Sciànz, i visitatori potranno scoprire un'antica casa e il forno della famiglia Fontana. La tappa sarà accompagnata da dolci, ricotta fresca, miele locale, prodotti caseari e degustazioni di vini ossolani.

Alle 14.30 l'itinerario raggiungerà i forni del Piensc, dove sarà possibile gustare pizze e focacce cotte nel forno a legna, accompagnate dalla birra del Birrificio Balabiott. Il percorso prevede inoltre una tappa aggiuntiva dedicata allo sgroppino.

Nel pomeriggio spazio anche alla musica. Alle 16.30, alla Casa Museo Ca' Vegia, è in programma il concerto "Attraversamenti sonori – Canti dalle montagne del mondo" del duo PassAmontagne, formato da Valentina Volonté alla voce e chitarra e Massimo Iosito alla fisarmonica. Nello stesso luogo, dalle 10 alle 18, sarà allestita una mostra di artigiani.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per conoscere il patrimonio culturale e gastronomico di Colloro, valorizzando le antiche pratiche legate alla coltivazione della segale e alla panificazione comunitaria.

Per raggiungere la frazione, gli organizzatori segnalano la possibilità di salire a piedi, utilizzare le navette elettriche oppure il servizio di noleggio di biciclette elettriche presente in paese.