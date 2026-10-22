Domodossola, al Rosmini va in scena “Rose bianche d’inverno”, spettacolo sulla resistenza al nazismo

Una storia di coraggio e di opposizione alla dittatura nazista sarà protagonista venerdì 23 ottobre alle 21 nell'auditorium del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale “Rose bianche d'inverno”.
La rappresentazione prende spunto dalle vicende della Rosa Bianca, il movimento di resistenza formato da giovani universitari tedeschi che, durante la Seconda guerra mondiale, scelsero di contrastare il nazismo attraverso iniziative pacifiche.
Lo spettacolo, scritto dagli insegnanti Maurizio D'Andrea e Silvana Pirazzi e diretto da Cinzia Cirillo, viene proposto in occasione dell'82° anniversario della fine della Repubblica partigiana dell'Ossola, avvenuta il 23 ottobre 1944.
A portare sul palco questa pagina di storia saranno una ventina di ragazzi del gruppo “Arti espressive” del liceo Cavalieri di Verbania, impegnati in un progetto che unisce teatro, memoria e riflessione sui valori della libertà.
L'iniziativa gode del patrocinio della Casa Museo Alfredo di Dio di Ornavasso.