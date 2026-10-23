"A reti unite: musiche dal mondo": a La Fabbrica il concerto con la Filarmonica di Dogliani

Un giro del pianeta attraverso il linguaggio universale delle note e il dialogo tra storiche tradizioni bandistiche piemontesi. Sabato 24 ottobre alle ore 21:00 il palco del Teatro La Fabbrica di Villadossola ospiterà il concerto intitolato "A reti unite: musiche dal mondo", una serata speciale all'insegna dello scambio culturale e della musica per fiati.

La rassegna vedrà protagoniste due consolidate realtà musicali del territorio regionale: la formazione di casa della Filarmonica di Villadossola, guidata dalla bacchetta del Maestro Riccardo Armari, e la Società Filarmonica "Il Risveglio" di Dogliani, prestigiosa compagine proveniente dalla provincia di Cuneo e diretta dal Maestro Valerio Semprevivo.

Il programma della serata è concepito come un suggestivo passaggio di testimone tra i due organici strumentali, impegnati in un percorso musicale che toccherà repertori, melodie e ritmi originari di diversi Paesi e tradizioni del mondo, per poi fare idealmente ritorno tra le valli dell'Ossola. Dalle atmosfere sudamericane a quelle europee e asiatiche, il pubblico sarà accompagnato in una narrazione sinfonica ricca di colori timbrici ed energia espressiva.