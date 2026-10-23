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Eventi | 23 ottobre 2026, 09:35

Lo Pan Ner, un nuovo fine settimana di festa dedicato al pane di segale

Domenica 25 ottobre appuntamento a Montecrestese, Masera, Colloro, Cavandone e Villadossola

Lo Pan Ner, un nuovo fine settimana di festa dedicato al pane di segale

Proseguono gli appuntamenti di “Lo Pan Ner”, la manifestazione dedicata al pane di segale che per tutto ottobre coinvolge i paesi dell’Ossola e di tutto il Vco. Domenica 25 ottobre sarà la volta di Montecrestese - dove si recupera l’iniziativa annullata lo scorso fine settimana a causa del maltempo - dove dalle 9.00 alle 17.00 sarà possibile visitare i quattro forni di Borella, Lomese, Nava e Portano. Per la visita ai forni sarà possibile spostarsi con mezzi propri, a piedi, in mountain bike oppure con il servizio navetta gratuito (partenza e info point da Possetti Arredamenti, all’uscita della superstrada).

A Masera, alle 11.00 la celebrazione della messa all’oratorio di San Giulio e dalle 11.30 l’apertura dell’antico forno di Rivoria con buffet con prodotti tipici del territorio ad accompagnare il pane nero. Ci sarà la possibilità di visite guidate alla frazione di Rivoria e al torchio.

A Premosello Chiovenda, nella frazione di Colloro, l’Ecomuseo delle Terre di Mezzo e il Parco Nazionale Val Grande propongono un tour in sei tappe alla scoperta delle tradizioni del paese. Protagonisti il forno Ca’ du Scianz e il forno di comunità in località Piensc, che torna attivo dopo 23 anni.

Infine, a Cavandone dalle 9.00 la cottura del pane nel forno comunitario, seguita dal pranzo al Circolo Soms. Nel pomeriggio assaggi di pane con prodotti locali, una castagnata e la musica di Massimo Mattioli.

La festa proseguirà poi sabato 31 ottobre a Villadossola, nella frazione di Tappia, dalle 12.00 con la sfornata del pane nero e l'assaggio di prodotti locali. A seguire una visita guidata alla chiesa di Tappia e alla frazione, una visita al nuovo Museo Attività Agricola e la degustazione dei vini della Cantina di Tappia.

l.b.

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