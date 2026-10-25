Cadarese, visite guidate alla storica centrale idroelettrica

Proseguono le visite guidate alle centrali idroelettriche dell'Ossola. Sabato 7 novembre sarà possibile visitare la centrale di Cadarese, uno degli impianti storici del territorio, realizzato nel 1928 su iniziativa dell'ingegnere Ettore Conti e progettato dall'architetto milanese Piero Portaluppi.

L'appuntamento rientra nel programma di visite organizzato dall'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola in collaborazione con Enel Green Power Italia, con l'obiettivo di far conoscere il patrimonio industriale e architettonico legato alla produzione di energia idroelettrica.

Situata lungo il bacino imbrifero del Toce, la centrale di Cadarese è una delle ultime realizzate, in ordine cronologico, su iniziativa di Ettore Conti. Si distingue per le dimensioni dell'impianto, il più ampio tra quelli ossolani, ed è indicata tra le centrali più produttive del territorio in termini di energia elettrica.

Per la giornata del 7 novembre sono previsti due turni di visita: il primo dalle 10 alle 12 e il secondo dalle 14.30 alle 16.30. Il ritrovo è fissato al cancello principale della centrale, dieci minuti prima dell'inizio di ciascun turno.

Ogni visita potrà accogliere un massimo di 25 partecipanti e sarà attivata al raggiungimento di almeno 15 iscritti.

Il costo è di 10 euro per i partecipanti dai 14 anni, 8 euro per i bambini dai 6 ai 13 anni, mentre l'ingresso è gratuito per i più piccoli, fino ai 5 anni.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata attraverso il modulo di iscrizione online. Dopo la registrazione sarà inviata una mail di conferma con le indicazioni per il pagamento tramite PagoPA.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola all'indirizzo comunicazione@areeprotetteossola.it oppure al numero 0324 72572.

Il programma proseguirà sabato 14 novembre con una nuova giornata di visite alla centrale di Crevolatoce, a Crevoladossola.