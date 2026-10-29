A Riale si torna sugli sci già dal 31 ottobre grazie allo snowfarming VIDEO

A Riale si torna sugli sci ufficialmente da sabato 31 ottobre, con la possibilità che la pista di fondo possa essere pronta già da venerdì. In alta Val Formazza la stagione invernale 2026-2027 si prepara così a partire in anticipo, comne ormai accade da qualche anno e senza la neve naturale, grazie allo snowfarming, la tecnica che permette di conservare la neve accumulata durante l’inverno precedente e di riutilizzarla in autunno per anticipare l’apertura del tracciato. Saranno disponibili almeno un chilometro e 300 metri di pista, per consentire agli atleti di riprendere gli allenamenti sulla neve.

A confermare l’avvio della stagione è Gianluca Barp, gestore della pista di fondo di Riale, che in questi giorni è al lavoro per preparare il tracciato e documentare con foto e video la situazione in quota.

"Con questa situazione si apre ufficialmente per noi l’inverno, la stagione 2026-2027 - spiega Barp - Alcune squadre hanno già prenotato gli allenamenti a Riale, scegliendo la nostra località per iniziare a lavorare sulla neve in vista degli impegni della stagione. L’apertura anticipata rappresenta un’opportunità importante soprattutto per gli sportivi che hanno bisogno di ritrovare le condizioni invernali già nelle prime settimane dell’autunno".

Il programma resta comunque legato agli ultimi interventi necessari per preparare la pista e all'evoluzione della situazione. "È un po’ tutto in divenire, come tutti gli anni" osserva Barp, che con la sua squadra, fatta di tanti volontari, da giorni è al lavoro. Prima sono stati rimossi i teli, ora la neve viene movimentata e "stesa" sulla pista in modo da creare un tracciato perfetto.

