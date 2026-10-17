Strada chiusa senza preavviso, automobilisti bloccati per quasi due ore: la protesta di un lettore VIDEO

Quasi due ore di attesa in auto, senza informazioni sui tempi di riapertura della strada tra Premia e Piedilago e con pesanti disagi per automobilisti, residenti e turisti. È quanto denuncia un nostro lettore, rimasto bloccato nella serata di ieri a causa di un'interruzione della viabilità legata ai lavori di pavimentazione stradale.

“Buonasera, sono dalle 18.15 in auto con mia moglie e un bambino di cinque anni. Non ho idea di chi sia la colpa, ma sicuramente nessuno è stato avvisato della chiusura della strada. È inconcepibile!”, racconta il lettore, manifestando tutta la propria indignazione per quanto accaduto. Una situazione che, secondo la segnalazione, avrebbe colto completamente impreparati sia i villeggianti sia la popolazione locale. Tra i mezzi rimasti bloccati anche un autobus di linea con i passeggeri a bordo, diverse famiglie con bambini piccoli e lavoratori diretti ai ristoranti della zona per iniziare il proprio turno di servizio.



A rendere ancora più difficile la situazione sarebbe stata la mancanza di comunicazioni da parte degli addetti ai lavori, che, secondo quanto riferito, non avrebbero fornito indicazioni sui tempi necessari per ripristinare la circolazione. Il lettore solleva anche una questione legata alla sicurezza: “Spero non ci sia la necessità di far passare un'ambulanza, perché non passerebbe neanche quella. È una vergogna”.

Al centro della protesta c'è soprattutto la gestione delle informazioni preventive. Secondo la testimonianza, infatti, i cartelli presenti lungo la strada e le comunicazioni relative agli interventi di pavimentazione non avrebbero segnalato una chiusura della carreggiata tale da provocare un'interruzione prolungata del traffico. Un episodio che solleva interrogativi sulla gestione della viabilità durante i lavori stradali e, soprattutto, sulla necessità di informare tempestivamente i cittadini quando sono previste limitazioni alla circolazione. La segnalazione del lettore evidenzia un disagio che, con una comunicazione preventiva più chiara, avrebbe potuto essere almeno in parte evitato.