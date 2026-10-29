Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al dott. Gianpiero Samuri per la sua nomina a Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana.

A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, con l'auspicio che possa guidare il partito in una fase di rinnovamento, crescita e rilancio dei valori storici della tradizione democristiana.

Desidero inoltre ringraziarlo personalmente per la fiducia che ha voluto accordarmi conferendomi l'incarico di Commissario Provinciale della Democrazia Cristiana del Verbano Cusio Ossola. Un incarico che accolgo con senso di responsabilità e con l'impegno di lavorare per rafforzare la presenza del partito sul territorio e favorire una partecipazione sempre più attiva dei cittadini.

Credo sia importante ripartire dai principi che da sempre contraddistinguono la Democrazia Cristiana: la centralità della persona, la tutela della famiglia, la solidarietà, la sussidiarietà e l'attenzione concreta ai cittadini, ai lavoratori e alle fasce più deboli della società.

Sono convinto che il dialogo, l'unità e la collaborazione tra i diversi livelli del partito siano fondamentali per consolidare la nostra organizzazione e costruire nuove opportunità di partecipazione politica.

Rinnovo pertanto al dott. Samuri la mia stima, la mia gratitudine e i miei migliori auguri di buon lavoro, con l'auspicio di poter contribuire, insieme a tutti coloro che condividono questi ideali, a un percorso fondato sulla serietà, sulla responsabilità e sull'impegno concreto verso le comunità locali.

Marco Saraceno

Commissario Provinciale della Democrazia Cristiana Vco

