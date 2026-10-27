Biblioteca di Premosello, Fovanna replica alla minoranza sulle barriere architettoniche

Il sindaco di Premosello Chiovenda Elio Fovanna risponde all’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza, guidato dal consigliere Andrea Monti, in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche della nuova biblioteca comunale. Di seguito la risposta presentata alla minoranza:

“In merito all'interrogazione presentata dal gruppo di minoranza sul superamento delle barriere architettoniche presso la struttura dell'ex scuola elementare (destinata a biblioteca e sala polifunzionale), questa amministrazione intende precisare quanto segue. Gli interventi finanziati con fondi Pnrr insistono su un edificio storico che presenta criticità strutturali stratificate nel tempo. L'attuale configurazione degli spazi è il risultato di scelte e planimetrie ereditate dal passato. Sorprende che la minoranza sollevi oggi, con toni di urgenza, un problema che è rimasto irrisolto per decenni.

Le precedenti amministrazioni non hanno mai predisposto, finanziato o avviato alcuna soluzione concreta per garantire l'accessibilità ai piani superiori della struttura, ignorando di fatto il problema durante i loro mandati. A tal proposito si ricorda che un’aula sita al primo piano è già stata, allora, utilizzata per lo svolgimento dei consigli comunali. I fondi Pnrr intercettati per questo lotto di lavori erano vincolati a specifiche voci di spesa e interventi di efficientamento non permettevano, all'interno del quadro economico approvato originariamente, varianti strutturali così impattanti come l'installazione di ascensori esterni o interni. Questa amministrazione non intende sottrarsi al problema, a differenza di chi l'ha preceduta.

Pur ereditando una situazione di totale immobilismo sul fronte dell'abbattimento delle barriere in quell'edificio, l'obiettivo prioritario resta quello di reperire nuove e dedicate risorse economiche per sanare una mancanza storica che altri hanno tollerato per anni”.