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Cronaca | 30 ottobre 2026, 14:41

Domodossola, incidente tra un'auto e uno scooter: lunghe code in tangenziale

Il sinistro nel primo pomeriggio in via Giovanni Gentinetta, nei pressi della rotatoria. La Polizia locale sul posto per gestire il traffico e ricostruire la dinamica

Domodossola, incidente tra un'auto e uno scooter: lunghe code in tangenziale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre, a Domodossola, in via Giovanni Gentinetta, nei pressi della rotatoria.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un'automobile e uno scooter. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

L'incidente sta provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code lungo la tangenziale di Domodossola. Gli agenti della Polizia locale sono impegnati anche nella gestione del traffico, per regolare la circolazione e limitare i disagi agli automobilisti.

Redazione

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