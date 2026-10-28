Domodossola, tenta una rapina in abitazione e aggredisce il proprietario: arrestato un 42enne straniero

Nel pomeriggio di ieri, martedì 27 ottobre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Domodossola hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 42 anni, di origini straniere e senza fissa dimora, gravemente indiziato dei reati di tentata rapina in abitazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento dei militari è scattato a seguito della richiesta di soccorso pervenuta alla Centrale Operativa, attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, da parte di una donna residente a Domodossola nel rione Cappuccina. Pochi istanti prima, infatti, un uomo si era introdotto all’interno della sua abitazione. La donna, accortasi della presenza dell’estraneo, è riuscita con fatica a spingerlo all’esterno della casa e a chiudere a chiave la porta, lasciando il soggetto nel giardino privato.

Le urla della vittima hanno richiamato l’attenzione del marito, che in quel momento si trovava nel giardino retrostante l’abitazione. L’uomo, precipitatosi in soccorso della moglie, si è trovato di fronte il quarantaduenne che, alla vista del proprietario, ha reagito aggredendolo. Ne è scaturita una breve colluttazione, al termine della quale il padrone di casa è riuscito a immobilizzare l’aggressore e ad allertare i soccorsi.

Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri hanno preso in consegna il fermato, rinvenendo all’interno dello zaino in suo possesso un coltello da cucina con una lama di 11 centimetri e uno scalpello, entrambi sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il quarantaduenne è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, trasferito presso la Casa Circondariale di Verbania, in attesa della convalida.