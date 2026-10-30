Baceno, torna la Sagra MeleMiele: due giorni tra sapori, musica e incontri

Baceno si prepara a celebrare i sapori e le tradizioni dell'autunno con la 34ª edizione della Sagra MeleMiele, in programma sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre. La manifestazione, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco e inserita nel calendario di SagreOssola, tornerà ad animare il centro storico del paese con una mostra-mercato dedicata alle produzioni locali, appuntamenti culturali, musica e attività per tutte le età.

Saranno circa 90 le bancarelle che accompagneranno i visitatori lungo le vie del quartiere Sant'Antonio, dalla piazza centrale fino all'area sportiva di via Rivera. Protagonisti saranno naturalmente mele e miele, affiancati da formaggi, salumi, prodotti da forno, frutta, verdure, zafferano ossolano e altre specialità del territorio, oltre alle creazioni degli artigiani. La mostra-mercato sarà aperta sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 18.

Ampio spazio sarà riservato alla gastronomia, con la Cucina della Sagra allestita nell'area sportiva di via Rivera, in una struttura coperta e riscaldata. Tra le proposte più attese il tradizionale risotto MeleMiele, preparato in due versioni: sabato con zucca, taleggio, salsiccia e rosmarino, domenica con mele, gorgonzola, speck e noci. Non mancheranno piatti tipici, taglieri, raclette, succo di mele, frittelle, caldarroste e vin brulè.

L'inaugurazione ufficiale è prevista sabato alle 10 nell'area sportiva, con la partecipazione del Gruppo Costumi e i balli popolari dei bambini della scuola di Baceno. Nel corso della mattinata e del pomeriggio sarà possibile partecipare al laboratorio olfattivo "Fragranze in fiera", mentre alle 14.45, nella sala del municipio, l'alpinista e scrittore Enrico Serino proporrà l'incontro "Le radici del cielo".

Alle 15 spazio alle famiglie con il laboratorio "Il ciclo del miele", dedicato alla scoperta del lavoro delle api. Alle 16, nell'area sportiva, è in programma il concerto pop dei Pentagrami, seguito alle 16.30 dalla presentazione del libro "L'alimentazione contadina alpina" di Michele Corti, in dialogo con Vittoria Riboni. La giornata si concluderà alle 21 nella chiesa monumentale di San Gaudenzio con il concerto del Coro Cai di Bovisio Masciago.

Tra gli appuntamenti più attesi della domenica figura l'incontro con il meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, che nella sala multimediale della scuola Innocenzo IX proporrà la conferenza "La montagna che cambia". Al centro del confronto, condotto insieme al giornalista Simone Ceriotti, ci saranno il clima, la neve, i ghiacciai, l'acqua e le prospettive future delle comunità alpine.

La giornata proseguirà con il laboratorio creativo di acquerello e quilling "Natura in carte e colore", rivolto a bambini e adulti in due turni. Alle 14.30, nel piazzale della chiesa di Sant'Antonio, si esibiranno Cristina Meschia e Silvia Arfacchia in un concerto per voce e violino. Alle 15, nella sala del municipio, il professor Silvano Ragozza terrà invece l'incontro "Storia di parole, tra lingue e dialetti", dedicato al rapporto tra linguaggio e territorio.

La Sagra MeleMiele offrirà così un intero fine settimana alla scoperta delle eccellenze della Valle Antigorio, unendo enogastronomia, cultura e valorizzazione delle tradizioni locali. Il programma completo, con le informazioni sui laboratori e sulle prenotazioni, è disponibile sul sito www.melemiele.it.