Imprese del Vco, dal Gal Laghi e Monti oltre 692mila euro per artigianato, turismo e servizi

Oltre 692mila euro di contributi per sostenere le micro e piccole imprese del Verbano Cusio Ossola, favorire nuovi investimenti e rafforzare le attività economiche nelle aree rurali e montane. Il Gal Laghi e Monti del Vco ha aperto i termini per la presentazione delle domande relative a due nuovi bandi dedicati all'artigianato, al turismo e ai servizi, nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale "NETS" e della programmazione regionale CSR Piemonte 2023-2027.

L'obiettivo è migliorare la competitività delle imprese, valorizzare le produzioni tradizionali e contribuire a contrastare lo spopolamento delle valli, sostenendo attività e servizi importanti per l'economia locale e per la qualità della vita dei residenti.

Le due misure, previste dall'intervento SRD14 "Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali", mettono a disposizione complessivamente 692.880,73 euro. I progetti finanziabili dovranno prevedere investimenti compresi tra 5mila e 60mila euro, con un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammesse. La percentuale sale al 50% per le imprese insediate nei comuni montani dell'area Gal, fino a un massimo di 30mila euro per singolo progetto.

Il primo bando, identificato con il numero 05/2026, dispone di 342.880,73 euro ed è rivolto alle attività artigianali. L'attenzione è concentrata sulle produzioni tipiche e tradizionali del territorio, dalle lavorazioni del legno e della pietra al ferro battuto, fino alla ceramica e all'oggettistica locale. Per accedere ai finanziamenti è richiesta la partecipazione a Progetti Integrati di Filiera, attraverso accordi formalizzati tra più operatori economici, nuovi oppure già esistenti.

Il secondo bando, 06/2026, mette invece a disposizione 350mila euro per il settore del turismo e dei servizi. Tra gli interventi sostenuti figurano lo sviluppo di attività legate al turismo outdoor, al cicloescursionismo, ai servizi per le biciclette, agli sport acquatici e al benessere. Sono inoltre previsti finanziamenti per potenziare i servizi socioassistenziali ed educativi rivolti alla popolazione delle aree rurali.

Le spese ammissibili comprendono lavori di ristrutturazione e recupero funzionale degli immobili, acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature, oltre a investimenti immateriali e soluzioni digitali.

Le domande dovranno essere presentate entro le 18 di venerdì 29 gennaio 2027, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (Siap).

I testi completi dei bandi, i criteri di selezione e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Gal Laghi e Monti, all'indirizzo www.gallaghiemonti.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria all'indirizzo segreteria@gallaghiemonti.it oppure al numero 0324 481756.