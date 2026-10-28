Distretto Turistico dei Laghi: cinque domande al presidente Longo Dorni su trasparenza, innovazione e risultati

A due mesi dal ritorno di Antonio Longo Dorni alla presidenza del Distretto Turistico dei Laghi , il movimento politico Volt interviene nel dibattito pubblico indirizzando al vertice dell'ente di promozione cinque quesiti puntuali su visione strategica, continuità gestionale ed equità d'accesso al mercato turistico. Premettendo una riflessione politica sulla mancata emersione nel territorio di nuove figure generazionali di riferimento per il comparto, Volt accoglie l'invito dello stesso presidente a "essere giudicato sui risultati", chiedendo però di definirne con chiarezza metriche e basi di partenza.

La prima richiesta riguarda la pubblicazione del documento programmatico e di indirizzo con cui Longo Dorni ha incassato la fiducia dei soci, così da rendere misurabili gli obiettivi di mandato. Il secondo punto tocca l'eredità dell'ente, che nel biennio 2024-2025 ha totalizzato oltre quattro milioni di visite sul portale web e portato al successo nazionale la rassegna invernale "Isole di Luce": numeri che, per Volt, certificano l'alto valore delle professionalità interne e della passata amministrazione, da preservare e potenziare.

Spazio poi ai temi dell'innovazione e della digitalizzazione. Volt chiede a Longo Dorni chiarimenti operativi sull'annunciato ricorso all'intelligenza artificiale, domandando se intenda proseguire con lo sviluppo dell'assistente virtuale multilingue "Experience Finder" avviato nel 2025 o convergere su progetti legati alla linea elettorale del Comune di Verbania. Sul fronte dei servizi di mobilità, viene sollecitato un ruolo attivo del Dtl verso VCO Trasporti affinché gli orari e le fermate dei bus extraurbani siano finalmente integrati con lo standard Gtfssu Google Maps, superando la fruizione delle tabelle orarie in formato Pdf per facilitare gli spostamenti dei turisti internazionali tra Verbano, Cusio e Ossola.

L'ultimo capitolo riguarda la parità di condizioni per l'imprenditoria locale e il doppio ruolo di Longo Dorni, vertice del consorzio e al tempo stesso imprenditore turistico con la "Grotta di Babbo Natale". Rilevando la comparsa online di pacchetti commerciali legati alla prossima edizione di "Isole di Luce" a ridosso dei primi annunci dell'evento, Volt domanda se tutti gli operatori del comprensorio – albergatori, campeggi, agenzie e ristoratori – siano stati informati con le medesime tempistiche e parità di condizioni, al fine di garantire a ciascuna realtà d'impresa le stesse opportunità di posizionamento sul mercato.