Villa Renzi-Cesconi, via libera al primo lotto per il recupero del parco

La giunta comunale di Crevoladossola ha approvato il progetto esecutivo del primo lotto dei lavori di restauro e recupero del parco di Villa Renzi-Cesconi, storico complesso destinato a diventare la nuova sede municipale del paese.

L'intervento, inserito nel più ampio percorso di valorizzazione della villa e della proprietà sottoposta a vincolo monumentale, prevede opere finalizzate a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area, contribuendo alla conservazione del patrimonio e alla preparazione degli spazi in vista del trasferimento degli uffici comunali. Il progetto esecutivo riguarda in particolare il recupero del parco, con interventi che comprendono nuove pavimentazioni, un nuovo ingresso su via Sempione, opere strutturali e l'adeguamento dell'illuminazione. L'investimento complessivo ammonta a 250mila euro.