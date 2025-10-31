"Pedalando tra i Sacri Monti": i percorsi a disposizione di tutti grazie all'app SlowBi

Entro fine anno tutti gli itinerari ciclabili che collegano i nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia saranno caricati sull’app gratuita SlowBi. I percorsi saranno dunque tracciati e sempre disponibili, accessibili in ogni momento da smartphone e tablet.

L’app, ideata per chi viaggia a piedi o in bicicletta, consente di muoversi su mappa interattiva, individuare strutture ricettive, punti di ristoro e ospitalità, e anche scaricare le tracce offline per evitare costi di roaming.

La decisione arriva al termine dell’esperienza di “Pedalando tra Sacri Monti”, svoltasi da aprile a ottobre e articolata in sette tappe che hanno registrato oltre 100 presenze complessive di appassionati bikers. L’iniziativa ha unito la passione per la bicicletta alla scoperta dei territori, valorizzando il patrimonio Unesco dei Sacri Monti e promuovendo un turismo lento, sostenibile e immerso nella natura.

“Il cicloturismo è sempre più strategico per valorizzare i Sacri Monti - commenta Ludovico Bizzocchi, di BL.outdoor Srl, che ha curato l’organizzazione del tour -. Con l’app SlowBi rendiamo accessibili tutti i percorsi, permettendo a chiunque di vivere l’esperienza in autonomia, consultando mappe e punti di interesse. Attraverso l’applicazione è possibile anche conoscere le possibilità di spostamento treno-bici e accedere alle informazioni per il noleggio di biciclette ed e-bike”.

“La risposta verso Pedalando tra Sacri Monti è stata crescente – aggiunge Pietro Bondetti, sindaco del comune di Varallo, capofila del progetto – alcuni cicloturisti hanno partecipato a quasi tutte le tappe, segno che l’esperienza ha saputo coinvolgere e fidelizzare. L’app rappresenta dunque un ulteriore passo avanti: ogni itinerario sarà arricchito da informazioni su monumenti, luoghi d’interesse, dettagli tecnici e logistica – insomma una vera e propria “mappa e guida” digitale”.

Il progetto rientra nel contesto dell’iniziativa “Da globale a locale: riscoperta e valorizzazione dell’identità di luoghi eccezionali”, finanziata dal Ministero del Turismo e coordinata dal comune di Varallo.