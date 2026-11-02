Borse di studio Intercultura, opportunità anche per gli studenti del Vco

Restano ancora pochi giorni per iscriversi al concorso di Intercultura per l’anno scolastico 2027/2028. C’è infatti tempo fino al 10 novembre per candidarsi alla borsa di studio destinata agli studenti delle scuole superiori nari tra il 1° febbraio 2009 e il 31 dicembre 2012 e residenti in alcuni specifici comuni del Piemonte, dove Edison è presente sul territorio con i propri impianti idroelettrici. Grazie alla collaborazione tra Edison e Intercultura, infatti, è stata messa a disposizione una borsa di studio a sostegno di giovani meritevoli residenti in diversi comuni, tra cui anche alcuni comuni del Vco: Bannio Anzino, Ceppo Morelli, Montescheno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo, Villadossola e Vogogna.

Gli studenti iscritti alle scuole superiori e residenti in questi comuni (con Isee fino a 40mila euro) avranno la possibilità di partecipare a programmi scolastici all’estero della durata di un anno oppure sei mesi, con partenza nell’estate 2027. Per candidarsi è necessario iscriversi sul sito di Intercultura entro il 10 novembre. Durante la procedura di candidatura online, alla voce "Scelta della borsa di studio", selezionare nel menù a tendina "Edison Impianti Zona Piemonte”. Sul sito è disponibili una pagina dedicata con il bando di concorso e il materiale informativo necessario.

Durante il periodo delle iscrizioni, fino al 10 novembre, i volontari di Intercultura organizzano incontri informativi gratuiti rivolti a studenti e genitori, in presenza e online. Il calendario è disponibile e sempre aggiornato sulla pagina dedicata del sito.

L'offerta formativa di Intercultura comprende un'ampia varietà di esperienze di mobilità in circa 60 destinazioni in tutto il mondo tra Europa, Asia, Africa, America Latina, Oceania e Nord America. Il percorso proposto non si riduce a un semplice soggiorno all'estero, ma si configura come un itinerario completo di cittadinanza globale attiva, volto a stimolare nei giovani un orientamento etico, empatico e consapevole, fondamentale per comprendere e agire nella complessità del mondo contemporaneo.