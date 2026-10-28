Alla scoperta dei siti minerari dell’Ossola: al via il corso per guide e accompagnatori

Sono aperte le iscrizioni al corso “Operatore turistico minerario - Miniere delle Valli dell’Ossola”, organizzato dal Formont di Villadossola nell’ambito del progetto GeoNet - Programma Interreg Italia-Svizzera 2021-2027. Si tratta di un percorso formativo gratuito rivolto agli accompagnatori naturalistici e guide escursionistiche ambientali della regione Piemonte e agli accompagnatori di media montagna, con l'obiettivo di sviluppare competenze specifiche per l'accompagnamento in sicurezza dei visitatori nei siti minerari dell'Ossola.

Il percorso, della durata di 66 ore, approfondisce aspetti legati alla sicurezza, alla conoscenza dell’ambiente minerario, alla geologia e alla storia locale, integrando momenti teorici e attività sul campo presso i siti minerari oggetto del corso. Sono disponibili 30 posti: in caso di richieste superiori ai posti di disponibilità, verrà data priorità ai candidati che dimostrino un concreto interesse e disponibilità a svolgere attività di accompagnamento turistico presso i siti minerari dell’Ossola, nonché ai residenti nel territorio delle Valli dell’Ossola e a coloro che risiedono in prossimità dei siti minerari.

Il corso si svolgerà nel mese di novembre e sarà suddiviso in 24 ore di formazione teorica a distanza, 24 ore di attività tecnico-pratiche in presenza presso il centro operativo Formont di Villadossola e 18 ore di attività sul campo, presso diversi siti minerari coinvolti nel progetto.

Il corso è gratuito. È richiesta l’iscrizione entro e non oltre il 31 ottobre; al momento dell’iscrizione è previsto il versamento di una cauzione di 100 euro che verrà rimborsata in seguito all’effettiva partecipazione al corso. Ulteriori informazioni sulla documentazione necessaria sono disponibili sul sito del Formont.