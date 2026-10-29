Piedimulera, nuovi interventi nelle scuole

Proseguono gli interventi di miglioramento e riqualificazione degli edifici scolastici di Piedimulera. L'amministrazione comunale ha annunciato il completamento di nuovi lavori all'asilo Cav. Luigi Molteni e illustrato i prossimi interventi previsti nel polo scolastico.

Nella struttura sono state sostituite le vecchie veneziane delle aule sul lato della palestra e le tende oscuranti nell'aula affacciata verso la scuola elementare. Le migliorie si aggiungono ai numerosi lavori realizzati durante l'estate e saranno seguite da un ultimo intervento sulla facciata esterna del vecchio blocco, previsto entro la fine dell'anno.

A breve prenderanno il via anche i lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola elementare, finanziati attraverso le risorse del Pnrr.

Novità in arrivo anche per il nuovo asilo nido, dove entro la fine di novembre è prevista la consegna degli arredi e della cucina. Le forniture saranno finanziate interamente con fondi del Pnrr e del Fosmit, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

L'amministrazione comunale ha inoltre anticipato che saranno presto comunicati aggiornamenti sul cantiere della palestra, un altro tassello del programma di investimenti destinato al polo scolastico, il cui completamento è previsto nel 2027.