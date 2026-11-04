Beura, altri due importanti premi per il nuovo asilo nido: l'inaugurazione è prevista nel 2027

Il nuovo asilo nido di Beura, “La Ludomotiva”, intitolato nel dicembre dello scorso anno a San Domenico Savio, è stato arredato ed è ormai pronto per entrare in funzione. Il Comune è ora in attesa dell'individuazione del gestore e prevede di inaugurare la nuova struttura nei primi mesi del 2027.Intanto, l'asilo continua a suscitare grande interesse per le sue caratteristiche architettoniche. Dopo aver ricevuto, la scorsa estate, il Premio di Architettura e Cultura Urbana a Camerino, il progetto ha ottenuto altri due importanti riconoscimenti. Il 28 ottobre, alle Gallerie d'Italia di Torino, sono stati assegnati il Premio In/Architettura 2026 e il Premio Speciale Federbeton, promossi dall'Istituto Nazionale di Architettura per Piemonte e Valle d'Aosta.

L'edificio è stato progettato dall'architetto Paolo Citterio e realizzato dall'impresa Tecno Costruzioni. Nella motivazione del Premio In/Architettura si sottolinea come il progetto interpreti il nido come parte di un sistema civico più ampio, nel quale l'edificio e la piazza-prato costruiscono un luogo riconoscibile, aperto alla comunità e capace di estendere le attività educative verso lo spazio collettivo. La tipologia viene riletta attraverso una ricerca formale coraggiosa, che genera sequenze e spazi non convenzionali, attribuendo agli ambienti una forte identità architettonica. Il dialogo con le forme della tradizione locale e l'inserimento misurato nel paesaggio radicano il nuovo edificio nel contesto con personalità e delicatezza. Il rapporto tra massa muraria, aperture e luce richiama alcune suggestioni che hanno segnato la storia dell'architettura moderna, tra cui la cappella di Ronchamp di Le Corbusier. Pur in presenza di alcune scelte cromatiche interne più convenzionali, la sperimentazione spaziale e tipologica rimane il carattere distintivo dell'intervento. Per quanto riguarda il Premio Speciale Federbeton, la motivazione è legata alla capacità del progetto di Paolo Citterio di valorizzare le qualità costruttive ed espressive del cemento e del calcestruzzo. Il telaio in cemento armato, la copertura in legno e il calcestruzzo lavato con inerti a vista creano un dialogo con i materiali e le forme del paesaggio ossolano. L'architettura combina solidità, attenzione alla scala dell'infanzia e qualità degli spazi destinati alla comunità. Grande soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale per i riconoscimenti ottenuti.

“Siamo veramente onorati per questo autorevole riconoscimento, che in parte ci ripaga della fatica per aver portato a termine questo progetto che, considerando le dimensioni del nostro Comune, è ovviamente, per impegno e per sforzo finanziario, un'opera faraonica. Ma è talmente grande il valore e il contributo che verrà dato alla società che ci rende veramente orgogliosi per un'opera che guarda al futuro, vista anche la sua finalità. Ovviamente sono grato e ringrazio tutti per questo risultato, a partire dal progettista, l'architetto Paolo Citterio, l'impresa Tecno Costruzioni e gli uffici del Comune, che si sono prodigati per la buona riuscita del progetto a livello amministrativo e della futura gestione dell'asilo nido” - commenta con soddisfazione il sindaco di Beura, Davide Carigi.

I lavori erano iniziati nell'estate del 2023, con un investimento complessivo di circa un milione e 500mila euro. Il nido si sviluppa su un unico piano ed è stato realizzato seguendo criteri di sostenibilità, con particolare attenzione all'inserimento nel paesaggio circostante. La struttura è infatti circondata dal verde.