“Se domani non torno”, gli studenti di Villadossola al cinema per riflettere sulla violenza di genere

Una storia tragica che diventa occasione di riflessione sulla violenza di genere, sulle relazioni e sulla responsabilità di ciascuno. Questa mattina le classi terze della scuola secondaria di primo grado di Villadossola si sono recate al Cinema Paradiso di Crevoladossola per assistere alla proiezione in anteprima nazionale per le scuole di “Se domani non torno”, il film dedicato alla storia di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel 2023.

L’iniziativa ha coinvolto contemporaneamente centinaia di istituti scolastici in tutta Italia, trasformando la visione del film in un momento di confronto sui temi del rispetto, della libertà personale e della prevenzione della violenza.

Al termine della proiezione, gli studenti hanno ascoltato gli interventi di Gino Cecchettin, della regista Paola Randi e del cast, approfondendo i messaggi al centro del racconto.Una scelta precisa della regista è quella di non mostrare mai l’assassino, evitando così di mettere al centro della narrazione la figura di chi ha commesso il delitto.

L’intento è invece quello di riportare l’attenzione su Giulia e sul significato della sua storia, stimolando una riflessione che coinvolga l’intera società.Particolarmente significativo il messaggio di Gino Cecchettin, che ha ricordato come la figlia fosse considerata da molte amiche una vera e propria «isola felice», capace di donare attenzione e sostegno nella vita quotidiana.

Da qui l’invito rivolto ai ragazzi: «Sappiate essere l’isola felice per qualcun altro». Sul significato del film ha aggiunto: "Da una storia tragica vorrei far nascere un seme, sta poi a voi ragazzi farlo fiorire".

La proiezione vuole essere dunque un punto di partenza per educare al rispetto e promuovere relazioni sane, nella consapevolezza che il cambiamento richiede l’impegno di tutti.

Le scuole interessate a proporre la visione del film ai propri studenti possono rivolgersi direttamente al Cinema Paradiso di Crevoladossola oppure contattare il "Circuito Cinema Scuole" per informazioni e prenotazioni. È disponibile anche la scheda del film.