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Scuola | 03 novembre 2026, 14:30

Domodossola, un seminario sulla continuità educativa tra nido e scuola dell’infanzia

Sabato 7 novembre alla Cappella Mellerio un incontro formativo rivolto a docenti ed educatori

Domodossola, un seminario sulla continuità educativa tra nido e scuola dell’infanzia

Sabato 7 novembre, dalle 9 alle 12, la sala Falcioni dell’ex Cappella Mellerio di Domodossola ospiterà il seminario “Crescere in Continuità – Il Sistema integrato 0-6 a Domodossola”.

L’iniziativa, promossa dal Comune e dall’Istituto Comprensivo Domo1, punta a rafforzare la continuità educativa tra nido e scuola dell’infanzia. Interverrà la pedagogista Simona Vigoni con un approfondimento sulle buone pratiche educative negli spazi interni ed esterni. L’incontro è rivolto a docenti ed educatori, con rilascio di un attestato di partecipazione.

Redazione

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