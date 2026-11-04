Santa Maria Maggiore mette all'asta lo scuolabus

Il Comune di Santa Maria Maggiore mette nuovamente all'asta uno scuolabus di proprietà comunale, con un prezzo di partenza fissato a 7.600 euro. Si tratta di un mezzo Daimler immatricolato nel 2010, non più necessario per il servizio di trasporto scolastico dopo l'arrivo di un nuovo veicolo ibrido.

Lo scuolabus, alimentato a gasolio, dispone di 20 posti e ha percorso circa 135mila chilometri. La decisione di procedere alla vendita è legata al rinnovamento del parco mezzi: nell'ambito del programma "Parchi per il clima", il Parco Nazionale Val Grande ha infatti acquistato otto scuolabus ibridi, destinandone uno in usufrutto al Comune di Santa Maria Maggiore.

Non è il primo tentativo di vendita. Una precedente asta, organizzata durante l'estate, si era conclusa senza offerte. L'amministrazione ha quindi deciso di avviare una nuova procedura, stabilendo una base d'asta di 7.600 euro.

Gli interessati potranno presentare un'offerta pari o superiore alla cifra indicata. La documentazione dovrà essere consegnata in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune, in piazza Risorgimento 28, entro le ore 11 di lunedì 9 novembre. Non è prevista la possibilità di inviare le offerte tramite posta elettronica.

L'apertura delle buste è fissata per lo stesso giorno, alle ore 12, nella sede municipale. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economica più elevata, anche nel caso in cui venga presentata una sola proposta valida.