Malesco, proseguono gli interventi per la nuova circonvallazione

Prosegue il percorso per il completamento della circonvallazione di Malesco. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell’undicesimo lotto dell’intervento, per un investimento complessivo di 150mila euro.

L’opera si inserisce nel più ampio progetto di realizzazione della nuova circonvallazione, avviato con il progetto generale approvato nel settembre 2017. In base agli accordi stipulati con le società Ecoenergy ed Eca, una parte dei lavori era stata realizzata direttamente dalle aziende, fino a un importo di 500mila euro, mentre il completamento della strada è rimasto a carico del comune.

Considerato l’importante impegno economico, l’amministrazione ha scelto di suddividere gli interventi in diversi lotti, da realizzare progressivamente in base alle risorse disponibili. I primi dieci risultano ormai completamente ultimati e l’undicesimo era già stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028.

Il progetto esecutivo, predisposto dallo studio tecnico Ingeoart di Villadossola, prevede un quadro economico di 150mila euro. Il finanziamento dell’intervento sarà garantito attraverso i Fondi frontalieri, già previsti nel bilancio comunale 2026-2028. Con l’approvazione del progetto esecutivo, il comune compie dunque un nuovo passo verso il completamento della circonvallazione, proseguendo un'opera strategica per la viabilità del paese.