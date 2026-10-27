Statale 337 della Valle Vigezzo, lavori sull'asfalto: chiusura tra Re e Ribellasca dal 29 ottobre

Nuovi lavori lungo la statale 337 della Valle Vigezzo. Anas ha programmato una serie di interventi per il ripristino della pavimentazione stradale in diversi tratti compresi tra Masera e Ribellasca, in prossimità della dogana con la Svizzera. Le operazioni prenderanno il via giovedì 29 ottobre e comporteranno modifiche alla circolazione fino alla metà di novembre.. L'inizio dei lavori è slittato rispetto alla data inizialmente prevista, martedì 27 ottobre.

Nel tratto compreso tra Masera, al chilometro 2,400, e Malesco, al chilometro 18,300, sarà istituito il senso unico alternato da giovedì 29 ottobre a venerdì 13 novembre.

Disagi maggiori sono invece previsti tra Re e Ribellasca, dove la statale sarà completamente chiusa al traffico dal 29 ottobre al 3 novembre, esclusi sabato, domenica e giorni festivi. La chiusura sarà in vigore dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17. È stata infatti prevista una riapertura di un'ora nella fascia centrale della giornata per agevolare gli spostamenti. Sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di emergenza e soccorso.

La chiusura totale si rende necessaria a causa della larghezza ridotta della carreggiata, che non permette di eseguire gli interventi in condizioni di sicurezza mantenendo contemporaneamente il transito dei veicoli.