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Domodossola | 05 novembre 2026, 16:07

Borsa di studio Ettore Tibaldi, confermato il sostegno di Avis Ossolana

L'associazione ha ufficializzato un contributo di 2.000 euro per la copertura del contributo rivolto agli studenti di medicina

Borsa di studio Ettore Tibaldi, confermato il sostegno di Avis Ossolana

Il comune di Domodossola ha formalizzato la sponsorizzazione da parte di Avis Ossolana di una borsa di studio intitolata alla memoria del professor Ettore Tibaldi, medico, docente universitario e presidente della giunta provvisoria di governo della Repubblica Partigiana dell’Ossola.

Dopo che il bando pubblico comunale per la ricerca di sponsor (scaduto a inizio ottobre) era andato deserto senza alcuna offerta, la sezione dell'Avis Comunale di Domodossola – Avis Ossolana si è fatta avanti ufficialmente, offrendo un contributo di 2.000 euro per garantire la copertura di uno dei contributi previsti.

La borsa di studio Tibaldi è riservata agli studenti universitari che hanno frequentato il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia nell'anno accademico 2025/2026 e si sono iscritti al terzo anno per il 2026/2027.

l.b.

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