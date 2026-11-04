Salvatore Baiardo colto da malore: è ricoverato all'ospedale di Domodossola

Salvatore Baiardo è ricoverato all’ospedale di Domodossola. L'ex gelataio di Omegna, vicino ai boss Graviano, era collegato - col Tribunale di Firenze - da remoto dalla stazione dei carabinieri di Gravellona Toce quando è stato colto da malore durante il processo dov'è imputato per calunnia ai danni del giornalista Massimo Giletti e dell'ex sindaco Giancarlo Ricca, aggravata dall'agevolazione mafiosa. A causa del malore il processo è stato sospeso mentre era in corso l'arringa dei suoi difensori, avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
In Breve
mercoledì 04 novembre
lunedì 02 novembre
domenica 01 novembre
sabato 31 ottobre
venerdì 30 ottobre
mercoledì 28 ottobre
domenica 25 ottobre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?