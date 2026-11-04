Salvatore Baiardo colto da malore: è ricoverato all'ospedale di Domodossola

Salvatore Baiardo è ricoverato all’ospedale di Domodossola. L'ex gelataio di Omegna, vicino ai boss Graviano, era collegato - col Tribunale di Firenze - da remoto dalla stazione dei carabinieri di Gravellona Toce quando è stato colto da malore durante il processo dov'è imputato per calunnia ai danni del giornalista Massimo Giletti e dell'ex sindaco Giancarlo Ricca, aggravata dall'agevolazione mafiosa. A causa del malore il processo è stato sospeso mentre era in corso l'arringa dei suoi difensori, avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.