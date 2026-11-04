 / Cronaca

Cronaca | 04 novembre 2026, 17:14

Salvatore Baiardo colto da malore: è ricoverato all'ospedale di Domodossola

L'ex gelataio di Omegna, vicino ai boss Graviano, era collegato da remoto dalla stazione dei carabinieri di Gravellona col tribunale di Firenze dove è in corso un processo a suo carico

Salvatore Baiardo colto da malore: è ricoverato all'ospedale di Domodossola

Salvatore Baiardo è ricoverato all’ospedale di Domodossola. L'ex gelataio di Omegna, vicino ai boss Graviano, era collegato - col Tribunale di Firenze - da remoto dalla stazione dei carabinieri di Gravellona Toce quando è stato colto da malore durante il processo dov'è imputato per calunnia ai danni del giornalista Massimo Giletti e dell'ex sindaco Giancarlo Ricca, aggravata dall'agevolazione mafiosa. A causa del malore il processo è stato sospeso mentre era in corso l'arringa dei suoi difensori, avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

re.ba.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore