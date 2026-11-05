L’Ossola alle origini degli studi etnografici in Italia: se ne parla a Domodossola

Venerdì 13 novembre alle 17.00 la Cappella Mellerio di Domodossola ospita la conferenza “Milano 1881 - Roma 1911. Il ruolo dell’Ossola nell’avvio degli studi etnografici in Italia”. L’incontro si svolge nell’ambito della mostra “Ornamenta. Tesori d’eleganza e d’identità in Ossola”, allestita a Palazzo San Francesco.

Seguendo il filone di conferenze inaugurato sabato 24 ottobre con l’intervento di Silvia Malaguzzi, saranno questa volta Paola Rovelli e Gian Vittorio Moro a prendere la parola e a portare il pubblico nell’affascinante mondo dell’etnografia. Protagonisti saranno l’Ossola - crocevia culturale, ma al contempo fortemente e fieramente identitaria - e lo slancio che essa ha fornito allo sviluppo di questa tipologia di studi sul suolo italiano. Un’occasione per esplorare la tematica del costume e delle sue infinite sfaccettature.