Domodossola, dj Henry presenta il suo libro sulla cultura delle dancehall

Una serata tra musica, cultura del vinile e racconti dalla pista da ballo. Venerdì 6 novembre alle 20 il Binario Zero di Domodossola, in via Cavalieri di Vittorio Veneto 2, ospiterà la presentazione del libro "Ballare nella catastrofe. La poetica delle dancehall" di dj Henry, al secolo Enrico Lazzeri.

L'incontro, moderato da Emmanuel "Nolo" Marian, sarà l'occasione per approfondire il rapporto tra musica, ballo e cultura giovanile attraverso l'esperienza di uno dei protagonisti della scena musicale e del clubbing. Al termine della presentazione, la serata proseguirà con un dj set che vedrà protagonisti dj Henry e Il Metius.

Attivo nel mondo radiofonico dal 1979, dj Henry è dj, giornalista ed esperto discografico. Nel corso della sua carriera ha partecipato a importanti festival europei, dedicandosi alla ricerca e alla diffusione della black music e delle sottoculture musicali legate agli anni Cinquanta e Sessanta. Dal northern soul al garage, dal rhythm and blues alla psichedelia e al beat, il suo percorso attraversa generi e sonorità che hanno segnato intere generazioni.

Nel libro, l'autore racconta i meccanismi che rendono una serata danzante capace di coinvolgere il pubblico, individuando due elementi fondamentali: il groove e il sound. Il primo rappresenta la dimensione ritmica della musica, quella capacità di trascinare chi ascolta e accompagnarne i movimenti. Il secondo identifica invece l'insieme delle caratteristiche sonore che definiscono un genere e contribuiscono alla nascita di vere e proprie scene culturali.

Attraverso questi concetti, dj Henry esplora il valore sociale della pista da ballo, intesa non soltanto come luogo di divertimento, ma anche come spazio di condivisione, espressione personale e incontro.

Il volume, con prefazione di Claudio Sorge e postfazione di Massimo Pirotta, si conclude con una raccolta di poesie da leggere accompagnate da brani musicali selezionati dallo stesso autore.