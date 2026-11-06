"Cuore Non Stop", oltre 10mila euro raccolti a sostegno della ricerca del dottor Audo

Solidal e il gruppo Amici di Cuore Non stop del Vco hanno comunicato la cifra raccolta alla cena benefica tenutasi l’11 ottobre all’hotel Majestic di Verbania per sostenere la ricerca in campo cardiologico del dottor Andrea Audo: la cifra ammonta a 10.400 euro. I fondi andranno a sostegno del progetto dedicato allo sviluppo di tecniche innovative di rianimazione per i pazienti in arresto cardiaco.

In occasione della cena benefica, più di 200 persone si sono ritrovate per contribuire al progetto “Cuore Non Stop” dell’Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria promosso dalla cardiochirurgia, diretta dall'ossolano Andrea Audo, e sostenuto da Solidal per la Ricerca. Lo studio clinico dedicato è coordinato dal Dairi – il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione. Alla cena benefica organizzata dagli Amici di Cuore Non Stop del Vco era presente il dottor Audo, che attraverso dei video ha spiegato il progetto.

“Molte persone, oltre a pagare la cena hanno fatto offerte ulteriori – spiega Patrizia Daverio, coordinatrice del gruppo Amici di Cuore Non stop - ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato. Siamo già al lavoro per organizzare nuove iniziative”.

La raccolta fondi venne lanciata alle celebrazioni dei 30 anni di attività della cardiochirurgia al teatro Alessandrino il 13 marzo di quest'anno. Intanto, la solidarietà verso la ricerca intrapresa dall'ospedale di Alessandria da parte dell'Ossola e del Vco non si è ferma chi lo desidera può fare una donazione tramite la Fondazione Solidal (Iban IT52 S 05034 10408 00000000 5537).