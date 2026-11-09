Poste Italiane, anche in Piemonte i webinar dedicati all'educazione finanziaria

Procedono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini del Piemonte. Anche questa settimana sono previste due giornate di incontro con i cittadini su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria. La giornata di martedì 10 novembre sarà dedicata a “Il risparmio e gli investimenti”, mentre la giornata di giovedì 12 novembre sarà dedicata a “Il passaggio generazionale”. Per ciascuna giornata sono previste due sessioni, la prima alle 10.00 e la seconda alle 16.00.

Nel corso di ciascun webinar i relatori condivideranno con i partecipanti utili su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario e su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati”. Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar saranno disponibili per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete Lis.

L’appuntamento è parte del programma pensato da Poste Italiane in occasione della nona edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, l’iniziativa promossa dal comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), nel mese di novembre con lo slogan “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti come, ad esempio, la sezione “A scuola di economia” con tre percorsi di educazione finanziaria a favore degli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali Esg, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.