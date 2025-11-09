Passo del Sempione: misure strutturali e monitoraggio per la protezione della galleria Engi

Nel giugno 2024, una grande frana di fango ha seppellito diverse centinaia di metri della galleria Engi, sul lato sud dell'autostrada A9 del Sempione, poco prima del passo. Il tratto è stato chiuso per diversi giorni per le operazioni di bonifica, ma la galleria stessa non ha subito danni.

‘’In seguito a questo evento, sono stati intrapresi interventi di rinforzo strutturale per consolidare la galleria. Questi interventi sono stati ora completati, garantendo alla galleria un'eccellente protezione contro colate di fango e frane. Un sistema di monitoraggio e allerta è stato istituito entro pochi giorni dall'evento, fornendo informazioni cruciali sui processi che si verificano sulla montagna’’ spiegano ora dall’Ufficio Federale delle strade (Astra).

Ora, sono stati infatti completati gli interventi strutturali di protezione della Galleria Engi.

‘’Le osservazioni -spiegano - continuavano a mostrare movimenti sulla montagna, indicando un aumento del rischio di ulteriori colate detritiche e frane. Come misura di emergenza iniziale, la galleria è stata rinforzata con tronchi per aumentarne la capacità portante in caso di depositi di colate detritiche sulla galleria, e le aperture sono state sigillate con elementi in legno per impedire l'ingresso di materiale proveniente dalla colata detritica. Inoltre, sono state costruite delle dighe utilizzando il materiale di risulta per guidare eventuali future colate detritiche. In una seconda fase, il soffitto e la parete posteriore della galleria nell'area a rischio sono stati rinforzati con calcestruzzo, e la galleria è stata sigillata permanentemente con calcestruzzo. Inoltre, sono state costruite dighe permanenti sopra e sotto la galleria. Questi lavori sono iniziati all'inizio di settembre 2024 e sono stati completati alla fine di ottobre 2025. Il traffico a corsia unica per i lavori è stato revocato a luglio di quest'anno. Queste misure hanno garantito che la galleria sia ora ben protetta da colate detritiche e frane, garantendo così la sicurezza e la percorribilità a lungo termine di questa strada nazionale’’.

Monitoraggio

Intanto il sistema di monitoraggio con sensori GPS, radar, telecamere e stazioni meteorologiche, consentono di confrontare i movimenti sulla montagna con dati meteorologici come precipitazioni e temperatura. ‘’Ciò fornisce informazioni importanti sui processi che si verificano sulla montagna, consentendo un'analisi del rischio più dettagliata -aggiugono-. Diversi componenti, come un radar per la caduta massi, un radar per il livello dell'acqua e un cavo di strappo, rilevano frane e frane che potrebbero rappresentare un pericolo per la galleria. Se uno di questi sistemi si attivava, i semafori collegati passavano automaticamente al rosso, bloccando il traffico prima che raggiungesse la zona di pericolo. Se la galleria non aveva subito danni dall'evento, la strada veniva riaperta dopo un'ispezione.

Ulteriori azioni

‘’Con il completamento dei lavori - aggiungono dall’Ufficio Federale - la galleria è ben protetta da frane e cadute di massi. Rimane un rischio residuo: che un masso di grandi dimensioni possa staccarsi, non frantumarsi in più pezzi durante la caduta, schiantarsi sulla galleria e romperla. Tuttavia, questo rischio è considerato basso. L'esperienza degli ultimi mesi ha dimostrato che il sistema semaforico ha generato un numero relativamente elevato di falsi allarmi in occasione di eventi che non rappresentavano un pericolo per gli utenti della strada. Poiché il rischio residuo per l'infrastruttura e gli utenti della strada è stato ridotto allo stesso livello di altri, il sistema semaforico è attualmente fuori servizio. Il sistema di monitoraggio, tuttavia, continua a funzionare per acquisire ulteriori informazioni sui processi che si verificano sulla montagna’’.