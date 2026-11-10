Transizione ecologica, dalla Camera di Commercio 150mila euro per le imprese del territorio

Nuove opportunità per le imprese del Verbano Cusio Ossola, Novara, Biella e Vercelli che intendono investire nella sostenibilità ambientale e nell'efficienza energetica. La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte mette a disposizione 150mila euro attraverso il bando “Transizione Ecologica 2026”, destinato a sostenere le aziende impegnate nella riduzione dei consumi e nell'adozione di modelli produttivi più sostenibili.

L'iniziativa prevede finanziamenti per interventi di efficientamento energetico, utilizzo di fonti rinnovabili, partecipazione alle Comunità Energetiche Rinnovabili e introduzione di criteri ESG, legati alla sostenibilità ambientale, sociale e alla gestione aziendale.

Tra le spese ammesse rientrano servizi di consulenza e formazione, certificazioni, valutazioni tecniche, acquisto di software e attrezzature. Gli investimenti devono essere effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 ed entro 210 giorni dalla concessione del contributo.

Il bando è aperto alle imprese di qualsiasi settore e dimensione, purché attive e con sede legale o unità locali in una delle quattro province interessate.

Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 5mila euro, che può raggiungere i 7mila euro per progetti che comprendano l'ottenimento di valutazioni o certificazioni. Sono inoltre previste premialità aggiuntive di 500 euro per le aziende in possesso del rating di legalità e di altri 500 euro per quelle con certificazione della parità di genere.

Per accedere ai finanziamenti è necessario sostenere un investimento minimo di 2mila euro. Ogni impresa potrà presentare una sola richiesta.

Secondo il presidente della Camera di Commercio, Santarella, l'obiettivo è accompagnare le aziende in un percorso che trasformi la sostenibilità in un elemento concreto e misurabile, capace di rafforzarne competitività e affidabilità economica.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 di mercoledì 18 novembre 2026 fino alle ore 12.00 di giovedì 25 febbraio 2027, esclusivamente online attraverso la piattaforma ReStart. I contributi saranno assegnati seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste ammissibili, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Il bando completo e la modulistica sono consultabili sul sito della Camera di Commercio, all'indirizzo www.pno.camcom.it/promozione/bandi. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a pid@pno.camcom.it oppure contattare i numeri 0321 338265/282 e 0161 598293.