Cultura in Piemonte, arrivano 1,4 milioni di euro per finanziare 80 nuovi progetti

Nuove risorse per circa 1,4 milioni di euro destinate a sostenere il sistema culturale piemontese. La Regione Piemonte amplia nel 2026 la platea dei beneficiari dei finanziamenti regionali attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei bandi relativi al triennio 2025-2027, consentendo di sostenere 80 progetti già valutati positivamente, ma rimasti esclusi o finanziati solo parzialmente nel 2025 per esaurimento delle risorse disponibili. Un risultato reso possibile anche grazie alle risorse provenienti da Fondazione CRT, nell'ambito della collaborazione con la Regione Piemonte a sostegno del sistema culturale regionale. Un contributo che permette di raggiungere un numero maggiore di realtà, valorizzando la qualità delle progettualità e rafforzando la diffusione delle iniziative culturali sul territorio.

L'intervento coinvolge otto ambiti culturali: spettacolo dal vivo, produzione artistica, cinema e audiovisivo, attività espositive, divulgazione culturale, promozione educativa, musica popolare tradizionale amatoriale, rievocazioni e carnevali storici. Un investimento che rafforza la programmazione culturale regionale e riconosce il ruolo delle associazioni, degli operatori, delle imprese culturali e delle realtà che ogni giorno contribuiscono alla vitalità dei territori piemontesi.

"Con queste nuove risorse riusciamo a sostenere un numero maggiore di realtà culturali piemontesi, dando spazio a progetti che avevano già dimostrato qualità e valore – dichiara l'assessore regionale alla Cultura, Marina Chiarelli –. È questo il risultato più importante: ampliare la platea dei beneficiari e offrire nuove opportunità a chi ogni giorno lavora per rendere viva la cultura nei nostri territori. Dalle grandi produzioni alle associazioni più piccole, vogliamo accompagnare un sistema culturale ricco e articolato, riconoscendo il contributo che ciascuna realtà porta alla crescita del Piemonte".

La quota più consistente dei nuovi finanziamenti riguarda lo spettacolo dal vivo, con 967.763 euro complessivi destinati a sostenere la produzione artistica e le attività di programmazione e promozione.

In particolare, 694.424 euro sono assegnati alla programmazione e promozione dello spettacolo dal vivo, a sostegno di festival, rassegne, stagioni e iniziative culturali, mentre 273.339 euro sono destinati alla produzione delle arti performative, dal teatro alla danza, dalla lirica al circo contemporaneo. Al settore del cinema e dell'audiovisivo sono destinati ulteriori 59.099 euro, a sostegno delle attività di promozione cinematografica, audiovisiva e multimediale, un comparto strategico per la crescita culturale e creativa del Piemonte. Le nuove assegnazioni interessano anche le attività espositive e la divulgazione culturale, due ambiti che contribuiscono ad ampliare l'accesso alla cultura, valorizzare il patrimonio e favorire la diffusione della conoscenza attraverso iniziative rivolte a pubblici differenti.

Alla promozione educativa sono destinati 34.345 euro, per sostenere percorsi di perfezionamento musicale e formazione avanzata nelle discipline dello spettacolo, riconoscendo il valore della formazione artistica e delle competenze. Ulteriori 27.968 euro sono assegnati alle attività di musica popolare tradizionale amatoriale, a sostegno di bande musicali, cori, gruppi folkloristici e associazioni che custodiscono e tramandano il patrimonio musicale delle comunità. Infine, 9.706 euro sono destinati alle rievocazioni e ai carnevali storici, manifestazioni che rappresentano un importante patrimonio di memoria collettiva, partecipazione e identità locale, contribuendo anche alla promozione e all'attrattività dei territori. Il rafforzamento dei finanziamenti conferma l'impegno della Regione Piemonte a favore di una politica culturale che coniuga tradizione e innovazione, valorizza il patrimonio materiale e immateriale e sostiene le attività artistiche come strumenti di crescita, partecipazione e sviluppo territoriale.