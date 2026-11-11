L'autunno non è ancora finito: il Treno del Foliage viaggia fino al 22 novembre

Migliaia di persone, anche quest'anno, hanno scelto di vivere l'emozione su binari targata Treno del Foliage. L'imprevedibilità naturale del passaggio di testimone tra estate e autunno caratterizza da sempre la proposta della Ferrovia Vigezzina-Centovalli: quest'anno però la torrida estate e le prime settimane di un autunno “sopra la media” hanno rallentato la trasformazione dei boschi e dei paesaggi, rendendo il cambiamento climatico argomento attuale anche per una proposta turistica legata agli ormai mutati ritmi naturali. E così, facendo i conti con una dilatazione nel tempo dei colori autunnali, ancora in questi giorni le montagne della Valle Vigezzo e delle Centovalli, attraversate dai convogli della linea italo-elvetica, stanno regalando ai viaggiatori uno spettacolo cromatico meraviglioso e ricco di sfumature. La Ferrovia Vigezzina-Centovalli ha treni sold out fino al 15 novembre (data inizialmente prevista come termine dell'offerta), ma l'andamento dei colori della vegetazione e le condizioni meteo stabili sembrano confermare una cornice naturale molto suggestiva almeno fino al 22 novembre.

Sarà dunque possibile, almeno per un’altra settimana, prenotare il proprio biglietto per garantirsi la possibilità di ammirare il folliate nel percorso tra Domodossola e Locarno. Lungo il percorso prendono forma veri e propri quadri naturali, con sfumature del giallo, arancione, rosso e marrone, un percorso su binari lungo le curve dell'autunno: il viaggiatore si troverà così immerso in una tavolozza di colori in grado di regalare un'esperienza di viaggio mozzafiato.