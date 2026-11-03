Il Distretto Turistico dei Laghi a Londra per conquistare nuovi mercati internazionali

Il Distretto Turistico dei Laghi punta sui mercati internazionali per rafforzare la promozione del Lago Maggiore, del Lago d'Orta e delle valli ossolane. Una settimana di appuntamenti strategici a Londra, dove l'Atl è impegnata in due importanti eventi dedicati agli operatori del settore turistico, con l'obiettivo di consolidare i rapporti commerciali esistenti e intercettare nuovi flussi di visitatori.

Il primo appuntamento si è svolto lunedì 2 novembre con il GEM – The Global European Marketplace, il workshop organizzato annualmente da ETOA, l'Associazione Europea dei Tour Operator. Per lo staff del Distretto Turistico dei Laghi sono stati programmati 20 incontri con buyer internazionali selezionati direttamente dall'organizzazione e interessati alle proposte turistiche del territorio.

Gli incontri hanno coinvolto tour organizer e tour designer provenienti sia dai mercati tradizionalmente consolidati, come Italia, Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti, sia da mercati emergenti dell'Europa orientale e da Paesi a lungo raggio, tra cui Australia e Nuova Zelanda.

Particolare attenzione è stata riservata al turismo esperienziale e alle proposte su misura, rivolte soprattutto a viaggiatori individuali e piccoli gruppi alla ricerca di soggiorni autentici. Tra i segmenti di maggiore interesse figurano il turismo culturale, le attività all'aria aperta, le esperienze di lusso e il settore MICE, legato a meeting, viaggi incentive, congressi ed eventi.

Da oggi, martedì 3 novembre, il Distretto Turistico dei Laghi partecipa anche al World Travel Market di Londra, una delle principali manifestazioni fieristiche internazionali dedicate al turismo. Un'ulteriore occasione per presentare le eccellenze del territorio e promuovere le destinazioni dei laghi e del Piemonte presso operatori e professionisti provenienti da tutto il mondo.

A sottolineare il valore della partecipazione londinese è il presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Antonio Longo Dorni, che evidenzia come l'obiettivo vada oltre la semplice promozione dell'immagine del territorio.

“Abbiamo pensato agli appuntamenti londinesi di questi giorni non solo come importante vetrina a livello internazionale, ma soprattutto come opportunità operativa per incontrare tour organizer e tour designer da mercati consolidati come Italia, DACH, UK e USA, ma anche dai Paesi emergenti dell'Est Europa e da mercati a lungo raggio quali Australia e Nuova Zelanda, interessati a esperienze culturali, active, lusso e MICE altamente personalizzate e a stretto contatto con l'identità originaria del luogo di soggiorno”.

La strategia del Distretto punta dunque a intercettare una domanda turistica sempre più orientata verso esperienze costruite sulle esigenze del singolo visitatore, valorizzando non soltanto le località più conosciute, ma anche le peculiarità paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche dell'intera destinazione.

La presenza ai due appuntamenti londinesi rappresenta un'importante opportunità per rafforzare il posizionamento internazionale del Lago Maggiore, del Lago d'Orta e dell'Ossola, favorendo nuove collaborazioni commerciali e ampliando le possibilità di promozione del territorio sui mercati esteri.