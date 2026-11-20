Sabato 21 e domenica 22 novembre il Movimento 5 Stelle torna in tutta Italia con “Alberi per il futuro”, l’iniziativa nazionale che da 11 anni accompagna la Giornata nazionale dell’albero. Un progetto nato dal basso e aperto a tutti, con tre azioni concrete: piantare nuovi alberi, curare quelli già messi a dimora, pulire e mantenere le aree verdi insieme a cittadini e associazioni. Anche il gruppo territoriale M5S del Vco aderisce con l’operazione “Puliamo e manteniamo le aree verdi”. L’appuntamento è per sabato 21 novembre, dalle 14.00 alle 16.00, a Domodossola, lungo la Ciclovia del Toce. Il percorso parte dal Ponte della Mizzoccola e prosegue dietro la stazione di Domodossola, in direzione di Villadossola da una parte e di Crevoladossola dall’altra.

“L’estate appena trascorsa ci ha ricordato quanto sia urgente prenderci cura del verde che abbiamo - dichiarano dal M5S Vco -. Secondo il Rapporto Istat 2026, nelle città esaminate si contano in media 114 giorni estivi e 49 notti tropicali all’anno. Gli alberi e le aree verdi sono un’infrastruttura essenziale per la salute pubblica, per il microclima e per la biodiversità. Ma servono anche cura e manutenzione, perché uno spazio verde trascurato perde il suo valore per tutta la comunità. La Ciclovia del Toce è un bene prezioso del nostro territorio, utilizzato ogni giorno da sportivi, famiglie e turisti, e merita di essere un luogo pulito e accogliente”.

Il M5S Vco invita tutti i cittadini e le associazioni del territorio a unirsi al gruppo di volontari che si formerà sabato 21 novembre alle 14.00 presso il ponte della Mizzoccola. “Il futuro si pianta insieme, e si cura insieme - concludono dal M5S Vco -. Invitiamo tutta la cittadinanza a dedicarci due ore del proprio sabato pomeriggio per restituire decoro a uno dei luoghi più belli di Domodossola”.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 392 9542923, l’indirizzo novavco@gmail.it o la pagina Facebook del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Vco.