Una nuova centralina alimenterà il rifugio Parpinasca

‘’La parte più importante è stata trovare i soldi, quella più difficile è stata realizzarla’’. Il sindaco Renzo Viscardi ‘’fotografa’’ così il progetto realizzato che ha permesso di dotare l’alpe Parpinasca, 1200 metri sulla montagna di Trontano, di una centralina che alimenterà il rifugio sfruttando l’acqua dell’acquedotto comunale.

Un investimento di 200 mila euro (140 mila euro dal ministero dell’Ambiente e 60 mila dal Comune di Trontano) ‘’raccontato’’ giovedì pomeriggio in sala consiliare, dove si è chiusa la giornata che aveva visto in mattinata l’inaugurazione della micro centrale all’alpe.

Impianto che può produrre 20 chilowatt, sufficienti per il fabbisogno del rifugio che è al confine con il territorio del parco della Val Grande.

La giornata ha visto la presenza di Maria Lombardi, del Ministero dell’Ambiente della Sicurezza Energetica (Mase), che ha sottolineato ‘’come l’ambiente sia una risorsa fondamentale per il futuro dei nostri figli’’.

L’operazione centralina è andata in porto proprio grazie alla collaborazione tra Ministero e Parco Val Grande. Il presidente del Parco, Luigi Spadone, ha sottolineato come ‘’il Mase abbia dimostrato di saper ascoltare di più il territorio’’. Spadone, che in primavera terminerà il suo mandato presidenziale, ha evidenziato come quest’intervento è ‘’qualcosa di innovativo per il Vco poiché la piccola turbina non è posizionata su un corso d’acqua, ma su una condotta dell’acquedotto comunale e restituisce tutto quello che la fa muovere. Un esempio che è replicabile anche in altre parti del nostro territorio montano’’.

Alberto Preioni, sottosegretario in Regione, ha parlato di Parpinasca come di ‘’una bella operazione’’ in un contesto che vede in questo momento il via alle gare per l’idroelettrico: ‘’L’acqua è un bene pubblico che viene sfruttato e necessariamente qualcosa va lasciato sul territorio’’.

All’ingegner Stefano Chieu è toccato illustrare la centralina installata a Parpinasca mentre il direttore del Parco Val Grande, Michele Zanelli, ha illustrato i progetti in corso e quelli già realizzati dell’ente: gli 11 scuolabus ibridi acquistati per i Comuni, le bici elettriche e la stazione e-bike di Ornavasso, il taglio dei boschi per metterli in sicurezza con la vendita della legna ricavata. Ma soprattutto l’efficientamento delle strutture del parco e delle scuole dei comuni e la trasformazione a Prata dell’ex asilo in comando peer il Corpo forestale del parco.

‘’Questa è stata l’occasione per inaugurare non solo la centralina ma anche l’acquedotto che realizzammo quando io ero sindaco – dice Pierleonardo Zaccheo, ex amministratore di Trontano e oggi presidente del Parco Veglia-Devero-Antrona - . Trontano è sempre stata povera di acqua e ricordo che addirittura Cosasca dipendeva da Domodossola. Nel 1985 nel mio programma avevo messo la realizzazione di un acquedotto per il paese, anche perché le sorgenti si stavano prosciugandosi. Ci volle coraggio perché ci voleva 1 miliardo e 150 milioni di vecchie lire. Si diede l’incarico a un geologo che trovò questa sorgente buona alla base del Tignolino. Servirono 2 anni di sondaggi e intanto riuscimmo a trovare dei fondi per l’operazione, ottenendo subito dallo Stato 600 milioni. Nel 1991 avevamo già realizzato più del 60 per cento dell’acquedotto che si fece con quello che allora era il meglio della tecnologia sul mercato, inserendo dei tubi allora inusuali ma rivelatisi efficienti’’.