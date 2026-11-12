Cambiamenti climatici e nuove sfide per i territori: la Fondazione Cariplo lancia il bando "Transizione in comune"

Ondate di calore sempre più frequenti e un aumento della povertà energetica: gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti, con conseguenze che colpiscono in modo particolare le persone e le comunità più vulnerabili. Il 2024 è stato il primo anno in cui la temperatura media globale ha superato di oltre 1,5°C i livelli preindustriali. Nello stesso anno si sono registrati 46 giorni di ondate di calore: 33 di questi, pari al 72%, non si sarebbero verificati in assenza del cambiamento climatico. Durante l'estate appena trascorsa, le ondate di calore che hanno interessato l'Europa sono state associate ad almeno 35.000 decessi in eccesso rispetto ai livelli normalmente attesi. Parallelamente la povertà energetica nel 2024 ha raggiunto il livello più alto dal 1997, interessando 2,4 milioni di famiglie, pari al 9,1% del totale. Uno scenario che evidenzia la necessità di affrontare la crisi climatica non soltanto come una sfida ambientale, ma anche come una questione sociale, attraverso interventi capaci di ridurre le disuguaglianze e proteggere le fasce più fragili della popolazione.

È in questo contesto che Fondazione Cariplo lancia la prima edizione del bando “Transizione in Comune”, un'iniziativa che punta a rafforzare la resilienza climatica e sociale delle comunità urbane, promuovendo interventi integrati che coniughino sostenibilità ambientale, inclusione sociale, tutela della salute e riqualificazione degli spazi cittadini.

Con un budget complessivo di 5 milioni di euro, il bando si rivolge ai capoluoghi di provincia della Lombardia (con esclusione del comune di Milano) e delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola. Le candidature dovranno essere presentate attraverso partenariati che coinvolgano, oltre all'amministrazione comunale, almeno due organizzazioni private non profit attive in ambito ambientale e in ambito sociale.

L'obiettivo è sostenere lo sviluppo di progetti locali di transizione equa che interessino le aree urbane maggiormente esposte agli effetti del cambiamento climatico e capaci di intervenire concretamente per migliorare la qualità della vita delle persone. Particolare attenzione sarà dedicata ai territori caratterizzati da maggiori condizioni di povertà e vulnerabilità, attraverso iniziative che favoriscano la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, enti del terzo settore, servizi sociosanitari e cittadini.

“La transizione climatica può e deve essere anche una transizione sociale. Con “Transizione in Comune” Fondazione Cariplo vuole supportare le città a trasformare una sfida globale in risposte concrete e accessibili, capaci di raggiungere le persone più fragili e i quartieri più esposti - afferma Claudia Sorlini, Vicepresidente di Fondazione Cariplo -. Per questo intendiamo promuovere progetti in grado di mettere in relazione politiche ambientali, sociali, sanitarie e urbanistiche, e di rafforzare la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, terzo settore e comunità locali. L’obiettivo è sperimentare modelli di intervento che riducano la vulnerabilità socio-climatica e rendano le città più resilienti, inclusive e attente alle persone”.

Creazione di oasi e rifugi climatici, interventi di forestazione urbana, promozione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS), attivazione e rafforzamento di reti e servizi di supporto alle persone in condizioni di fragilità e realizzazione di iniziative di educazione energetica e prevenzione sanitaria. Queste alcune delle azioni che potranno essere realizzate dai progetti nell’ambito del bando.

Il nuovo strumento rientra nel progetto integrato “Transizione equa” di Fondazione Cariplo, nato dalla collaborazione tra le aree ambiente, servizi alla persona e ricerca scientifica della fondazione nell'ambito della linea di mandato “Ridurre le disuguaglianze”.

Il bando è articolato in due fasi e la scadenza della prima, entro la quale devono pervenire le manifestazioni di interesse, è il 16 marzo 2027. Da aprile i partenariati selezionati avranno accesso a un percorso di assistenza tecnica messo a disposizione da Fondazione Cariplo per sviluppare nel dettaglio i propri progetti. Entro ottobre 2027, scadenza della seconda fase, la Fondazione procederà alla valutazione finale dei progetti e alla delibera di quelli ammessi al finanziamento.