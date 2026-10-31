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Attualità | 31 ottobre 2026, 10:01

Meteo 3R, l'app si aggiorna con il bollettino "Pericolo" per il Piemonte

Il servizio fornisce le indicazioni di Arpa relative alle condizioni critiche in ogni comune della regione

Meteo 3R, l'app si aggiorna con il bollettino &quot;Pericolo&quot; per il Piemonte

L’app Meteo 3R, applicazione nata dalla collaborazione delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria che mette a disposizione del cittadino i dati meteorologici in tempo reale basati su una rete composta da oltre 650 stazioni di rilevamento, fornisce le previsioni elaborate e validate da meteorologi esperti e non da algoritmi automatici, pubblica le allerte ufficiali per i rischi naturali conseguenti alle condizioni meteorologiche, si aggiorna integrando una nuova importante informazione ambientale: il bollettino del Pericolo per il Piemonte.

Il bollettino riporta una reale condizione di pericolo in atto sul territorio comunale, derivante da un superamento strumentale di soglie, registrato dai pluviometri (entro 15 km dal comune) o dagli idrometri della rete idrografica gestita da Arpa Piemonte. L’aggiornamento dei dati avviene ogni 10 minuti. Nella mappa sarà possibile verificare lo stato di pericolo di tutti i comuni piemontesi.

Si tratta di un servizio diverso rispetto ai bollettini emessi quotidianamente da Arpa: il bollettino è infatti previsionale e rappresenta dunque una previsione sulle possibili criticità per gli effetti dei fenomeni meteorologici sul territorio. Il pericolo è invece una reale condizione di rischio idrogeologico in atto sul territorio, in quanto è determinato dal superamento strumentale di soglie registrate dai pluviometri o dagli idrometri della rete di misura.

l.b.

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