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Confine | 15 novembre 2026, 16:41

Vallese, autorizzato l'abbattimento del branco di lupi nella zona Arolla-Ferpècle

Il Cantone intende così "minimizzare i conflitti nelle zone problematiche dove i lupi predano, o hanno predato, il bestiame"

Vallese, autorizzato l'abbattimento del branco di lupi nella zona Arolla-Ferpècle

Il Canton Vallese ha dato il via libera all’abbattimento di un intero branco di lupi nella zona Arolla-Ferpècle.   Il via libera è stato dato dall'ufficio federale dell'Ambiente e firmato dal consigliere di Stato competente, Christophe Darbellay. L’autorizzazione, pubblicata nella gazzetta ufficiale del Canton Vallese, ha come scopo  -  si legge in un nota del cantone svizzero – di  "minimizzare i conflitti nelle zone problematiche dove i lupi predano, o hanno predato, il bestiame".

In corso ci sono altre autorizzazioni per i branchi di Augstbord e Nanz e per quelli di Nendaz-Isérables, Les Toules e Anniviers-Réchy .

La questione dei grandi carnivori è particolarmente sentita in territorio elvetico, dove si è passati da una dozzina di lupi nel 2010 agli oltre 300 di oggi.

L’obiettivo è di ridurre il numero dei lupi e ridurre il numero dei danni provocati alla zootecnia.

 In Svizzera a partire dal 2023 ne sono stati abbattuti 55, poi 92, poi 77 lupi; i branchi sono passati da 35 a 40 e i lupi rilevati sono circa 350. Nel Vallese, che pesa per più di un terzo dei prelievi, i lupi identificati sono saliti da 61 a 75 in un anno e i branchi restano 11.

re.ba.

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