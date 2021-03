Nati per leggere, presentato il calendario 2021 Per il sesto anno consecutivo i progetti Nati per Leggere VCO e Ovest Ticino hanno deciso di unire i propri territori raggiungendo le famiglie con bambini da 0 a 6 anni

“Seminare parole e racconti in tante lingue per vedere germinare una comunità con maggiore integrazione”: lo scambio di storie provenienti da diversi paesi del mondo è un’occasione per i nostri bambini di “viaggiare” in culture lontane e sentirsi tutti cittadini del mondo.

Questo è uno tra i principali obiettivi del progetto Mammalingua, promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche con il contributo del Centro per il libro e la lettura, IBBY Italia, Nati per Leggere e il Centro Come, a cui si sono ispirati nell’ideazione del calendario i Progetti Nati per Leggere Piemonte del Sistema Bibliotecario del VCO e del Coordinamento Ovest Ticino.

Per il sesto anno consecutivo i progetti Nati per Leggere VCO e Ovest Ticino hanno deciso di unire i propri territori raggiungendo le famiglie con bambini da 0 a 6 anni con il medesimo messaggio: il calendario è un regalo delle biblioteche per ricordare, tutti i giorni dell’anno, che la lettura è un’occasione di relazione e di condivisione.

Spiegano i promotori: “Questa iniziativa, realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e promossa dalla Regione Piemonte, ha l’ambizione di partire dalle storie come occasione di interazione tra bambini con culture lontane ma che quotidianamente crescono frequentando gli stessi luoghi e al tempo stesso è un’opportunità per ricordare i 10 buoni motivi per leggere ai nostri bambini, raccontati nelle 10 lingue straniere (albanese, arabo, cinese, francese, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, tedesco, urdu) più parlate nei nostri territori, a cui si affiancano l’inglese e l’italiano.

I 10 buoni motivi raccontano l’essenza del Programma Nazionale Nati per Leggere e sono stati raccolti dal Centro Salute del Bambino Onlus, che ringraziamo per il sostegno accordato a questa nostra iniziativa.

Inoltre, in ogni mese sono presenti 2 QR CODE, uno dei quali mostrerà gli eventi del mese del Coordinamento dell’Ovest Ticino e l’altro mostrerà quelli del Sistema Bibliotecario del VCO: scaricando una app sullo smartphone, inquadrando il qr code sarà possibile rimanere aggiornati sugli eventi e le proposte delle biblioteche e... segnarsi le date sul calendario”.