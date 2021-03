Cade dalle scale con la figlia in braccio, mamma e figlia trasferite a Torino in gravi condizioni E' accaduto sabato sera in Valle Bognanco

Cadono rovinosamente dalle scale e vengono portate d'urgenza, prima al San Biagio, poi al Cto di Torino. Protagoniste del drammatico incidente domestico una mamma con la figlia piccola intorno ai 4 anni.

E' successo intorno alle 22.30 in Valle Bognanco, in una casa in frazione Bacinasco. Mamma e figlia erano in casa con il padre della piccola. Sul posto sono arrivate l'ambulanza dei volontari di Villadossola, una Medicalizzata giunta da Omegna, visto che la Medicalizzata di Domodossola era impegnata in un altro intervento, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione sembra che la mamma con in braccio la piccola sia scivolata sulle scale e sia caduta rovinosamente a terra.

Visti i gravi traumi riportati nella caduta dalla mamma, una frattura ad una vertebra, si è deciso il loro trasferimento a Torino nella notte. Fortunatamente alla piccola è stata riscontrata una piccola frattura, ma nessun trauma tale da metterne in pericolo la vita. Anche lei è comunque statab trasferita con la mamma a Torino.