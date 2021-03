Da Ornavasso le prime critiche alla soluzione di Domodossola per il trattamento di carta e cartone

Dopo la proposta lanciata dal sindaco Pizzi e il plauso dell'amministrazione provinciale e del consigliere Preioni, arriva la prima voce fuori dal coro sulla questione che sta tenendo banco negli ultimi giorni nel Vco: la proroga o non proroga a Prato Michelaccio.

L'amministrazione di Ornavasso parla di almeno 7 mesi perchè si possa utilizzare la struttura di Nosere per il trattamento di carta e cartone. Una soluzione che non risolverebbe il problema della plastica e di altri rifiuti minori e che i costi di trasporto lieviterebbero comunque. "L'Amministrazione Comunale di Ornavasso prende atto della disponibilità del Comune di Domodossola di mettere a disposizione l'area di Nosere per il trattamento della carta e del cartone dell'intera Provincia così come della Provincia del VCO che ritiene in questo modo di sopperire all'attuale problematica della chiusura dell'impianto di Mergozzo. Peccato che si ometta di rappresentare che la procedura amministrativa e tecnica necessaria perchè ciò accada comporti non meno di 7 mesi, che tale soluzione non risolverebbe il problema della plastica e di altri rifiuti minori, che il 75% di carta e cartone viene prodotto nel Verbano, nel Cusio e nella Bassa Ossola con evidenti maggiori costi in caso di trasporto fino a Domodossola rispetto ad altre ubicazioni più baricentriche come era appunto quella di Mergozzo fino a qualche giorno fa e che potrebbe essere ancora facilmente utilizzata con un'ulteriore proroga limitata a solo qualche mese.

Ma tant'è, in questo territorio non si riesce a risolvere una questione amministrativa senza passare per forza dall'appartenenza ad uno schieramento politico e ciò ovviamente sempre a discapito dei normali cittadini che spesso vengono bombardati da informazioni contrastanti.

In un simile scenario Ornavasso non intende essere in alcun modo protagonista ritenendo che il bene comune vada perseguito in tutt'altro modo. Viene pertanto meno la disponibilità concessa di un'area nella propria zona industriale. Il nostro territorio e la nostra comunità si erano resi, loro malgrado, disponibili nell'interesse di un problema comune a tutti gli abitanti del VCO accogliendo le accorate richieste della totalità degli altri enti locali. Preso atto della seppur limitata mancanza di unanimità e purtroppo del passaggio su un piano politico della questione quest'ultima dovrà essere risolta non facendo più affidamento su Ornavasso".