Quando Claudio Coccoluto suonò al Trocadero per il Remeber Guapos

Il mondo della musica e del clubbing italiano ed internazionale piangono Claudio Coccoluto. Il dj italiano più famoso di tutti i tempi è mancato la notte scorsa per una grave malattia, avrebbe compiuto 59 anni la prossima estate. Un'icona della musica house a partire dagli anni '90 che tutti considerano e hanno sempre considerato il re della consolle con i suoi immancabili vinili. Si perché Claudio Coccoluto non ne aveva mai voluto sapere di cd o di chiavette, per lui esistevano solo i vinili.

E Coccoluto era stato anche in consolle alla discoteca Trocadero di Domodossola. Era il 7 marzo del 2014, sette anni fa il 'più grande' era arrivato a Domodossola per una serata indimenticabile.

Ad organizzare erano stati Deborah Briguccia, Stefano Landini e Sara Pignagnoli, Sara e Deborah sono anche le fondatrici del gruppo Facebook Sei di Domo se.... 'Remember Guapos', il nome dell'evento, una serata con un ospite d'eccezione per celebrare il Cafè Guapos di Piero Natalini, che a partire dagli anni '90 era stato il locale più in voga del periodo per gli appassionati della musica house ed elettronica. “Una serata indimenticabile e memorabile con il più grande di tutti” ricorda Sara.