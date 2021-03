Non solo le scuole ossolane, anche quelle del Verbano saranno al 100% in Dad da lunedì. Gli ultimi dati infatti confermano il superamento della soglia di sicurezza stabilito dal nuovo Dpcm in vigore da sabato.

Rimarranno aperti solo nidi e micronidi. Nel Cusio invece i dati dei contagi sono più confortanti e quindi scuole elementari e prime medie rimarranno in presenza.